Беленюк взял золото на Европейских играх, Украина стала третьей в общем зачете. Фото: НОК Украины

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Ракурс

Украина на Европейских играх заняла третье место в общем зачете. Этим обязаны борцу греко-римского стиля Жану Беленюку, который завоевал золотую медаль в категории до 87 кг. Его противником стал Ислам Аббасов из Азербайджана, который проиграл украинскому спортсмену со счетом 3: 1.

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Между тем Олег Верняев завоевал серебро в упражнениях на коне. Накануне спортсмен также получил серебряную медаль в многоборье. Об этом сообщает НОК Украины на своей странице в Facebook.

Еще одно серебро Украине принес боксер Николай Буценко, который завоевал награду в весовой категории до 56 кг.

Петр Пахнюк также показал хороший результат и получил бронзу в вольных упражнениях. Его смогли опередить соперники из Великобритании и Финляндии.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне Выхрист взял золото по боксу.