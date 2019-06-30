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Ракурс
В Японии впервые за 30 лет возобновляют коммерческий лов китов. Фото: ТАСС

В Японии впервые за 30 лет возобновляют коммерческий лов китов

30 июн 2019, 14:13
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В Японии возобновляют коммерческий китобойный промысел после 30-летнего перерыва. О выходе страны из состава Международной комиссии по промыслу китов Токио сообщило в прошлом году.

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Лов китов стартует с завтрашнего дня. Экологи выразили бурное возмущение, но власти Японии подчеркнули, что традиции не могут подвергаться внешнему вмешательству. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Китобойный промысел будет вестись в небольших объемах, а место для «охоты» будут выбирать подальше от международных охраняемых вод.

Отметим, что защитники животных направляли открытое письмо участником саммита Большой двадцатки, который накануне прошел в Осаке. В своем заявлении экоактивисты просили прекратить все виды китобойного промысла, а Японию назвали отступницей и ретроградной страной.

Как ранее сообщал «Ракурс», во время саммита Большой двадцатки лидеры стран подписали соглашение, в которое также входил пункт о борьбе с изменениями климата. Единственной страной, которая не поддержала экологические меры, оказались США.


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