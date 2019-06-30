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Погода в Украине 1 июля: жара возвращается на всей территории страны. Фото: Ракурс

Погода в Украине 1 июля: жара возвращается на всей территории страны (КАРТА)

30 июн 2019, 13:46
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Погода в Украине 1 июля принесет украинцам солнце и жару. Порывы ветра и осадки не предвидятся.

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Температура воздуха ближайшей ночью составит от 11° до 19° тепла. Днем столбики термометров прогреются до 24−34° тепла. Ветер западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 1 июля прогнозируется солнечная. Температура ночью 15−17° тепла, днем 31−33° тепла.

Во Львове завтра ожидается хорошая, солнечная погода. Температура воздуха ночью 15−17° тепла, днем 31−33° выше нуля.

В Одессе понедельник порадует солнечной погодой. По информации Гидрометцентра, ночью температура воздуха 14−16° тепла, а днем — 32−34°.

В Днепре в ближайшие сутки осадки не предвидятся. Ночью температура воздуха прогреется до 14−16° выше нуля, днем прогнозируют 27−28° по Цельсию.

В Харькове в 1 июля прогнозируют тепло. Столбики термометров ночью покажут 11−13° тепла, днем 26−28° выше нуля.

В Карпатах 1 июля синоптики обещают солнечную и жаркую погоду. Воздух ночью погреется до 16−18° тепла, днем 29−31° выше нуля.

Погода в Украине 1 июля. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 1 июля ожидается относительно спокойная. Магнитные бури в Киеве не прогнозируются.

Геомагнитная обстановка в Киеве 1 июля. Фото: gismeteo

Как ранее сообщал «Ракурс», в Европе из-за аномальной жары погибли восемь человек.

Источник: Ракурс


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