Погода в Украине 1 июля: жара возвращается на всей территории страны. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n123770-pogoda-v-ukraine-1-iulya-jara-vozvraschaetsya-na-vsey-territorii-strany-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 1 июля принесет украинцам солнце и жару. Порывы ветра и осадки не предвидятся.

Loading...

Температура воздуха ближайшей ночью составит от 11° до 19° тепла. Днем столбики термометров прогреются до 24−34° тепла. Ветер западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 1 июля прогнозируется солнечная. Температура ночью 15−17° тепла, днем 31−33° тепла.

Во Львове завтра ожидается хорошая, солнечная погода. Температура воздуха ночью 15−17° тепла, днем 31−33° выше нуля.

В Одессе понедельник порадует солнечной погодой. По информации Гидрометцентра, ночью температура воздуха 14−16° тепла, а днем — 32−34°.

В Днепре в ближайшие сутки осадки не предвидятся. Ночью температура воздуха прогреется до 14−16° выше нуля, днем прогнозируют 27−28° по Цельсию.

В Харькове в 1 июля прогнозируют тепло. Столбики термометров ночью покажут 11−13° тепла, днем 26−28° выше нуля.

В Карпатах 1 июля синоптики обещают солнечную и жаркую погоду. Воздух ночью погреется до 16−18° тепла, днем 29−31° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 1 июля ожидается относительно спокойная. Магнитные бури в Киеве не прогнозируются.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Европе из-за аномальной жары погибли восемь человек.