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Страшное ДТП в Румынии: пять человек погибли, двое в реанимации, есть раненые. Фото: NewsOne

Страшное ДТП в Румынии: пять человек погибли, двое в реанимации, есть раненые

30 июн 2019, 13:15
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Жертвами тройного ДТП в Румынии стали пять человек. В результате аварии семь человек были доставлены в медицинское учреждение. Двое их них находятся в реанимационном отделении, а врачи оценивают их состояние как критическое.

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Трагический инцидент произошел на румынской автомагистрали. В трех авто, по информации спасателей, находились 12 человек. Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на пресс-службу уездного Инспектората по чрезвычайным ситуациям.

У всех пострадавших ранения разной степени тяжести. Установлено, что трое человек из погибших пассажиров ехали на машине в Грецию на летний отдых.

Согласно предварительной информации правоохранительных органов, виновником аварии оказался один из водителей. Мужчина решил выехать на обгон, однако во время совершения маневра столкнулся с автомобилем на встречной полосе.

Сейчас ведется следствие для выяснения всех обстоятельств трагического инцидента.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Индии 21 июня автобус упал в ущелье. В результате аварии погибли по меньшей мере 44 человека.


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