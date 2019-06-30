Девятилетняя девочка совершила самоубийство в Херсонской области. Фото: clutch

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Ракурс

В Херсонской области девятилетняя девочка покончила жизнь самоубийством. Тело ребенка обнаружили ее родители.

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Накануне вечером около 18.30 мать девочки пришла домой. Тогда женщина обнаружила, что дверь ванной комнаты была закрыта изнутри. Обеспокоенная женщина позвала мужа, они вместе выбили двери и обнаружили страшную находку. Об этом сообщает пресс-служба управления нацполиции в Херсонской области.

Когда родители выбили дверь, они увидели, что на дверной ручке висит тело девятилетней дочери. Напуганные родители сразу обратились в полицию. Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Белозерского района Херсонской области.

Правоохранители уже начали опрашивать родственников, родителей и друзей девочки. Также проводится проверка социальных сетей — полиция пытается установить, были ли у погибшей аккаунты.

Сейчас открыто уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»).

Как ранее сообщал «Ракурс», в Херсоне мужчина отрезал себе голову электрической пилой на глазах у родителей.