Дев’ятирічна дівчинка скоїла самогубство у Херсонській області. Фото: clutch

https://racurs.ua/ua/n123768-dev-yatyrichna-divchynka-skoyila-samogubstvo-u-hersonskiy-oblasti.html

Ракурс

У Херсонській області дев’ятирічна дівчинка покінчила життя самогубством. Тіло дитини виявили її батьки.

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Напередодні ввечері близько 18.30 мати дівчинки прийшла додому. Тоді жінка виявила, що двері ванної кімнати були зачинені зсередини. Занепокоєна жінка покликала чоловіка, вони разом вибили двері і виявили страшну знахідку. Про це повідомляє прес-служба управління нацполіції у Херсонській області.

Коли батьки вибили двері, вони побачили, що на дверній ручці висить тіло дев’ятирічної доньки. Нажахані батьки одразу звернулись до поліції. Трагедія сталася в одному з населених пунктів Білозерського району Херсонської області.

Правоохоронці вже почали опитувати родичів, батьків та друзів дівчинки. Також проводиться перевірка соціальних мереж — поліція намагається встановити, чи були у загиблої акаунти.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою «самогубство»).

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Херсоні чоловік відрізав собі голову електричною пилкою на очах у батьків.