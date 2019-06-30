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Ракурс
Приймальню Бойка у Харкові облили червоною фарбою. Фото: Facebook/Лесик

Приймальню Бойка у Харкові облили червоною фарбою (ФОТО)

30 чер 2019, 12:17
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Приймальню народного депутата від партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка у Харкові облили червоною фарбою. Червоними стали двері, вікна та фасад будівлі.

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Повідомлення про хуліганство надійшло до поліції сьогодні о 9.30 ранку. Правоохоронці почали перевірку цього інциденту. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Харківській області.

Тим часом екс-депутат Харківської міськради Андрій Лесик на своїй сторінці у Facebookзаявив, що на офіс опозиційної партії знову напали і вони не встигли ще ліквідувати наслідки минулого нападу. Також Лесик оприлюднив фотографії приймальні Бойка у червоній фарбі.

Приймальню Бойка у Харкові облили фарбою. Фото: Facebook

Зазначимо, що 27 червня на громадську приймальню Бойка у Харкові також напали невідомі. Хулігани розбили скло та закидали будівлю кульками з зеленою речовиною. За попередніми даними, це може бути зеленка.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Шостий апеляційний адміністративний суд розглянув позов Бойка до Центральної виборчої комісії та визнав скасування реєстрації нардепа на позачергових виборах до парламенту протиправним.

Джерело: Ракурс


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