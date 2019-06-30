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Ракурс
Приемную Бойко в Харькове облили красной краской. Фото: Facebook/Лесик

Приемную Бойко в Харькове облили красной краской (ФОТО)

30 июн 2019, 12:17
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Приемную народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко в Харькове облили красной краской. Красными стали двери, окна и фасад здания.

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Сообщение о хулиганстве поступило в полицию сегодня в 9.30 утра. Правоохранители начали проверку этого инцидента. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Харьковской области.

Приемную Бойко в Харькове облили краской. Фото: Facebook

Между тем экс-депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик на своей странице в Facebook заявил, что на офис оппозиционной партии вновь напали и они не успели еще ликвидировать последствия прошлого приступа. Также Лесик обнародовал фотографии приемной Бойко в красной краске.

Отметим, что 27 июня на общественную приемную Бойко в Харькове также напали неизвестные. Хулиганы разбили стекло и забросали здание шариками с зеленым веществом. По предварительным данным, это может быть зеленка.

Как ранее сообщал «Ракурс», Шестой апелляционный административный суд рассмотрел иск Бойко относительно Центральной избирательной комиссии и признал отмену регистрации нардепа на внеочередных выборах в парламент противоправной.

Источник: Ракурс


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