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Страшна ДТП в Румунії: п'ятеро осіб загинули, двоє в реанімації, є поранені. Фото: NewsOne

Страшна ДТП в Румунії: п’ятеро осіб загинули, двоє в реанімації, є поранені

30 чер 2019, 13:15
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Жертвами потрійної ДТП в Румунії стали п’ятеро осіб. В результаті аварії семеро осіб були доправлені до медичного закладу. Двоє з них перебувають в реанімаційному відділенні, а лікарі оцінюють їхній стан як критичний.

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Трагічний інцидент стався на румунській автомагістралі. У трьох авто, за інформацією рятувальників, перебували 12 осіб. Про це повідомляє «Укрінформ», посилаючись на прес-службу повітового Інспекторату з надзвичайних ситуацій.

У всіх постраждалих поранення різного ступеня тяжкості. Встановлено, що троє осіб із загиблих пасажирів їхали на машині в Грецію на літній відпочинок.

Згідно з попередньою інформацією правоохоронних органів, винуватцем аварії виявився один з водіїв. Чоловік вирішив виїхати на обгін, проте під час здійснення маневру зіткнувся з автомобілем на зустрічній смузі.

Зараз ведеться слідство для з’ясування всіх обставин трагічного інциденту.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Індії 21 червня автобус впав в ущелину. В результаті аварії загинули щонайменше 44 особи.


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