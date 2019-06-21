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Наслідки ДТП, фото: «Експрес»

На півночі Індії автобус впав в ущелину: щонайменше 44 людини загинули (ФОТО)

21 чер 2019, 09:42
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Щонайменше 44 людини загинули внаслідок падіння автобуса в ущелину в розташованому на півночі Індії гірському районі Куллу (штат Гімачал-Прадеш).

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Загалом в автобусі перебували 60 осіб, деякі з них розташовувалися на даху транспортного засобу, повідомляє BBC.

За словами очевидців, автобус з’їхав з дороги на крутому повороті, після чого впав у глибокий яр.

Спочатку повідомлялося про 25 загиблих, згодом індійські чиновники переглянули це число, додавши ще 19 людей, котрі померли внаслідок отриманих під час інциденту травм.

На фото з місця інциденту можна побачити, що автобус був фактично зім’ятий внаслідок падіння.

Місцеві правоохоронці повідомили журналістам, що значна кількість жертв — це жінки та діти, котрі поверталися з роботи й школи.

У гористому штаті Гімачал-Прадеш смертельні ДТП є досить частим явищем. Лише з 2009 по 2018 роки внаслідок аварій тут загинули 11 тис. осіб. За даними перепису 2012 року, населення штату становить майже 7 млн осіб.

Наслідки ДТП, фото: AFP

Наслідки ДТП, фото: The Guardian

Нагадаємо, торік 16 осіб загинули внаслідок падіння автобусу з паломниками в ущелину неподалік столиці країни міста Софія. Автобус прямував до одного з місцевих православних монастирів.


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