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Ракурс
Последствия ДТП, фото: «Експрес»

На севере Индии автобус упал в ущелье: по меньшей мере 44 человека погибли (ФОТО)

21 июн 2019, 09:42
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По меньшей мере 44 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье в расположенном на севере Индии горном районе Куллу (штат Гимачал-Прадеш).

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Всего в автобусе находились 60 человек, некоторые из них располагались на крыше транспортного средства, сообщает BBC.

По словам очевидцев, автобус съехал с дороги на крутом повороте, после чего упал в глубокий овраг.

Сначала сообщалось о 25 погибших, впоследствии индийские чиновники пересмотрели это число, добавив еще 19 человек, скончавшихся в результате полученных во время инцидента травм.

На фото с места инцидента можно увидеть, что автобус был фактически смят в результате падения.

Местные правоохранители сообщили журналистам, что значительное количество жертв — это женщины и дети, которые возвращались с работы и школы.

В гористом штате Гимачал-Прадеш смертельные ДТП являются довольно частым явлением. Только с 2009 по 2018 годы в результате аварий здесь погибли 11 тыс. человек. По данным переписи 2012 года, население штата составляет почти 7 млн человек.

Последствия ДТП, фото: AFP

Последствия ДТП, фото: The Guardian

Напомним, в прошлом году 16 человек погибли в результате падения автобуса с паломниками в ущелье недалеко от столицы страны города София. Автобус направлялся в один из местных православных монастырей.


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