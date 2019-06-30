Погода в Україні 1 липня: спека повертається на всій території країни (КАРТА)

https://racurs.ua/ua/n123770-pogoda-v-ukrayini-1-lypnya-speka-povertaietsya-na-vsiy-terytoriyi-krayiny-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 1 липня принесе українцям сонце і спеку. Пориви вітру і опади не передбачаються.

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Температура повітря найближчої ночі становитиме від 11° до 19° тепла. Вдень стовпчики термометрів прогріються до 24−34° тепла. Вітер західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 1 липня прогнозується сонячна. Температура вночі 15−17 ° тепла, вдень 31−33° тепла.

У Львові завтра очікується хороша, сонячна погода. Температура повітря вночі 15−17° тепла, вдень 31−33° вище нуля.

В Одесі понеділок порадує сонячною погодою. За інформацією Гідрометцентру, вночі температура повітря 14−16° тепла, а вдень — 32−34°.

У Дніпрі в найближчу добу опади не передбачаються. Вночі температура повітря прогріється до 14−16° вище нуля, вдень прогнозують 27−28° за Цельсієм.

У Харкові в 1 липня прогнозують тепло. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

У Карпатах 1 липня синоптики обіцяють сонячну і спекотну погоду. Повітря вночі погріється до 16−18° тепла, вдень 29−31° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 1 липня очікується відносно спокійна. Магнітні бурі в Києві не прогнозуються.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Європі через аномальну спеку загинули вісьмеро осіб.