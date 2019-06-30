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Ракурс
В Японії вперше за 30 років відновлюють комерційний лов китів. Фото: ТАСС

В Японії вперше за 30 років відновлюють комерційний лов китів

30 чер 2019, 14:13
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В Японії відновлюють комерційний китобійний промисел після 30-річної перерви. Про вихід країни зі складу Міжнародної комісії з промислу китів Токіо повідомило минулого року.

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Лов китів стартує з завтрашнього дня. Екологи висловили бурхливе обурення, але влада Японії наголосила, що традиції не можуть піддаватися зовнішньому втручанню. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Китобійний промисел буде вестися в невеликих обсягах, а місце для «полювання» обиратимуть подалі від міжнародних охоронюваних вод.

Зазначимо, що захисники тварин направляли відкритого листа учасником саміту Великої двадцятки, який напередодні пройшов в Осаці. У своїй заяві екоактивісти просили припинити всі види китобійного промислу, а Японію назвали відступницею і ретроградної країною.

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час саміту Великої двадцятки лідери країн підписали угоду, в яку також входив пункт про боротьбу зі змінами клімату. Єдиною країною, яка не підтримала екологічні заходи, виявилися США.


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