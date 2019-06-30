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Беленюк взяв золото на Європейських іграх, Україна стала третьою у загальному заліку. Фото: НОК Украины

Беленюк взяв золото на Європейських іграх, Україна стала третьою у загальному заліку (ФОТО, ТАБЛИЦЯ)

30 чер 2019, 14:50
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Україна на Європейських іграх посіла третє місце у загальному заліку. Цим завдячуємо борцю греко-римського стилю Жану Беленюку, який виборов золоту медаль у категорії до 87 кг. Його супротивником став Іслам Аббасов з Азербайджану, який програв українському спортсмену з рахунком 3:1.

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Олег Верняєв виборов срібло у вправах на коні. Фото: Facebook

Тим часом Олег Верняєв виборов срібло у вправах на коні. Напередодні спортсмен також отримав срібну медаль у багатоборстві. Про це повідомляє НОК України на своїй сторінці у Facebook.

Боксер Микола Буценко взяв срібло

Ще одне срібло Україні приніс боксер Микола Буценко, який виборов нагороду в ваговій категорії до 56 кг.

Боксер Микола Буценко взяв срібло

Петро Пахнюк також показав гарний результат та отримав бронзу у вільних вправах. Його змогли випередити суперники з Великої Британії та Фінляндії.

Медальний залік Європейських ігор. Фото: misk2019

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні Вихріст взяв золото з боксу.

Джерело: Ракурс


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