Беленюк взяв золото на Європейських іграх, Україна стала третьою у загальному заліку. Фото: НОК Украины

https://racurs.ua/ua/n123772-belenuk-vzyav-zoloto-na-ievropeyskyh-igrah-ukrayina-stala-tretou-u-zagalnomu-zaliku-foto.html

Ракурс

Україна на Європейських іграх посіла третє місце у загальному заліку. Цим завдячуємо борцю греко-римського стилю Жану Беленюку, який виборов золоту медаль у категорії до 87 кг. Його супротивником став Іслам Аббасов з Азербайджану, який програв українському спортсмену з рахунком 3:1.

Loading...

Тим часом Олег Верняєв виборов срібло у вправах на коні. Напередодні спортсмен також отримав срібну медаль у багатоборстві. Про це повідомляє НОК України на своїй сторінці у Facebook.

Ще одне срібло Україні приніс боксер Микола Буценко, який виборов нагороду в ваговій категорії до 56 кг.

Петро Пахнюк також показав гарний результат та отримав бронзу у вільних вправах. Його змогли випередити суперники з Великої Британії та Фінляндії.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні Вихріст взяв золото з боксу.