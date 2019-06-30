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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Фото: Прямий

Комитет ВРУ 1 июля рассмотрит вопрос об увольнении Климкина

30 июн 2019, 16:49
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Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам рассмотрит вопрос об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

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Вопрос увольнения главы МИД рассмотрят на ближайшем заседании, 1 июля. Об этом сообщила председатель парламентского комитета народный депутат Анна Гопко, 30 июням передает «Громадське».

Кроме того, депутаты рассмотрят назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины и обсудят ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Напомним, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский на брифинге на повышенных тонах выразил свое возмущение министру иностранных дел Павлу Климкину в связи с его ответом на российскую ноту, что касается военнопленных моряков украинских Военно-морских сил. Глава государства заявил, что «в глаза не видел наш ответ на ноту России», обвинив Климкина в том, что он не считает нужным обсуждать подобные вопросы с главой государства, и потребовал от МИД публичных объяснений.

После этого Климкин отметил, что видит тактические, и стратегические разногласия с президентом Зеленским по вопросам противодействия агрессии России. Министр заявил, что больше не видит необходимости помогать главе Украины.

Ранее сообщалось, что 6 июня Верховная Рада не поддержала решения об отставке Павла Климкина с поста главы МИД. Проект постановления об отставке министра набрал лишь 141 голос парламентариев. Впоследствии, 11 июня, Климкин во второй раз попросил депутатов Рады уволить его с должности.


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