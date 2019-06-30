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Взрыв газа разрушил дом. Фото: ГСЧС

На Закарпатье взрыв газа разрушил жилой дом, есть пострадавшие (ФОТО)

30 июн 2019, 17:24
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Взрыв газовоздушной смеси произошел 30 июня в селе Нелипино Свалявского района.

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В результате взрыва разрушен жилой дом. Травмы получили владелец квартиры и двухлетний ребенок. У мужчины диагностировали ожоговые травмы 1−3 степени тяжести на площади 35 процентов тела. У ребенка — ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью. Пострадавших госпитализировали. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

На месте происшествия работали спасатели, которые ликвидировали незначительные очаги горения. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за утечки газа из газовой системы автомобиля «Москвич», который находился в гараже.

Взрыв газа разрушил дом. Фото: ГСЧС

Взрыв газа разрушил дом. Фото: ГСЧС

Напомним, 16 июня в центре Киева на пересечении ул. Бульварно-Кудрявской и Тургеневской прогремел мощный взрыв. Чрезвычайное происшествие привело к разрушениям нескольких нежилых зданий, а в ближайших домах взрывной волной выбило стекла. Оказалось, что, взрыв произошел в результате утечки газа в одном из гаражей.

Источник: Ракурс


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