Взрыв в Киеве: полиция открыла уголовное производство. Фото: Марьян Кушнир

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Взрыв на ул. Тургеневской в Киеве мог произойти от утечки газа в одном из гаражей.

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Правоохранители получили информацию о взрыве от местных жителей. На месте происшествия работали патрульные, следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, а также сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По информации полиции, взрыв повредил гараж и уничтожил три автомобиля. К счастью, пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Сейчас правоохранители опрашивают владельца гаража, в котором прогремел взрыв, устанавливают причины чрезвычайного происшествия.

Следователи отдела Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 16 июня в центре Киева на пересечении ул. Бульварно-Кудрявской и Тургеневской прогремел мощный взрыв. Чрезвычайное происшествие привело к разрушениям нескольких нежилых зданий, а в ближайших домах взрывной волной выбило стекла.