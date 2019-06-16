Вибух у Києві: поліція відкрила кримінальне провадження. Фото: Мар'ян Кушнір

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Вибух на вул. Тургенівській у Києві міг статися від витоку газу в одному із гаражів.

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Правоохоронці отримали інформацію про вибух від місцевих мешканців. На місці події працювали патрульні, слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, а також співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це 16 червня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві.

За інформацією поліції, вибух пошкодив гаражі та знищив три автомобілі. На щастя, потерпілих та загиблих внаслідок інциденту немає. Наразі правоохоронці опитують власника гаража, в якому прогримів вибух, встановлюють причини надзвичайної події.

Слідчі відділу Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 16 червня у центрі Києва на перетині вул. Бульварно-Кудрявської та Тургенівської прогримів потужний вибух. Надзвичайна подія призвела до руйнувань кількох нежитлових будівель, а в найближчих будинках вибуховою хвилею вибило скло.