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Вибух у Києві: поліція відкрила кримінальне провадження. Фото: Мар'ян Кушнір

Вибух у центрі Києва: поліція відкрила кримінальне провадження, стали відомі нові подробиці (ФОТО)

16 чер 2019, 13:47
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Вибух на вул. Тургенівській у Києві міг статися від витоку газу в одному із гаражів.

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Правоохоронці отримали інформацію про вибух від місцевих мешканців. На місці події працювали патрульні, слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, а також співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це 16 червня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві.

За інформацією поліції, вибух пошкодив гаражі та знищив три автомобілі. На щастя, потерпілих та загиблих внаслідок інциденту немає. Наразі правоохоронці опитують власника гаража, в якому прогримів вибух, встановлюють причини надзвичайної події.

Слідчі відділу Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Вибух у Києві. Фото: Нацполіція

Вибух у Києві. Фото: Нацполіція

Вибух у Києві. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 16 червня у центрі Києва на перетині вул. Бульварно-Кудрявської та Тургенівської прогримів потужний вибух. Надзвичайна подія призвела до руйнувань кількох нежитлових будівель, а в найближчих будинках вибуховою хвилею вибило скло.

Джерело: Ракурс


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