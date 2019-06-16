Бойові дії на Донбасі. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n123234-na-donbasi-okupanty-obstrilyaly-budivlu-diuchoyi-shkoly-v-selyschi-myhaylivka-obsie.html

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Бойовики самопроголошеної Луганської народної республіки обстріляли будівлю школи в окупованому селищі Михайлівка.

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Збройний інцидент зафіксовано 13 червня спостерігачами Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ. Обстріляли навчальний заклад, який знаходиться в селищі Михайлівка, що за 58 км на захід від Луганська. Про це йдеться у звіті Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Спостерігачі виявили свіжі отвори від куль у склопакетах вікон на декількох поверхах будівлі. З’ясувалося, що найманці Кремля обстріляли школу із стрілецької зброї. Директор навчального закладу повідомила, що атака сталася вночі 13 червня.

В ОБСЄ відзначили, що найближчі позиції бойовиків розташовані за 700 м на північ від пошкодженої школи. Також зафіксовано, що найманці того дня обстріляли зі стрілецької зброї місцевий магазин.

Нагадаємо, 14 червня проросійські бойовики обстріляли з важкого озброєння передмістя Донецька — Мар’їнку. Ймовірно, окупанти гатили із 122-мм самохідної гаубиці 2С1 «Гвоздика». Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро цивільних, зруйновано будинки.