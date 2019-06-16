Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Боевые действия на Донбассе. Фото: ТСН

На Донбассе оккупанты обстреляли здание действующей школы в поселке Михайловка — ОБСЕ

16 июн 2019, 13:13
999

Боевики самопровозглашенной Луганской народной республики обстреляли здание школы в оккупированном поселке Михайловка.

Loading...

Вооруженный инцидент зафиксирован 13 июня наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Обстреляли учебное заведение, которое находится в поселке Михайловка, что в 58 км к западу от Луганска. Об этом говорится в отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Наблюдатели обнаружили свежие отверстия от пуль в стеклопакетах окон на нескольких этажах здания. Выяснилось, что наемники Кремля обстреляли школу из стрелкового оружия. Директор учебного заведения сообщила, что атака произошла ночью 13 июня.

В ОБСЕ отметили, что ближайшие позиции боевиков расположены в 700 м на север от поврежденной школы. Также зафиксировано, что наемники того дня обстреляли из стрелкового оружия местный магазин.

Напомним, 14 июня пророссийские боевики обстреляли из тяжелого вооружения пригород Донецка — Марьинку. Вероятно, оккупанты били из 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». В результате обстрела пострадали пять гражданских, были разрушены дома.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

На Николаевщине горел полигон с отходами, огонь охватил 2 тыс. кв. м (ФОТО)

Масштабный пожар в Николаевской области на полигоне бытовых отходов локализован пожарными. Пламя охватило площадь около 2 тыс. кв. м. Пожарные боролись с огнем и плотным задымлением

Новости Украины
19:40

Ужасное ДТП в Винницкой области: четыре человека погибли, полиция сообщила подробности аварии (ФОТО, ВИДЕО)

В Тростянецком районе Винницкой области произошла смертельная авария — в результате столкновения Audi А6 и Volkswagen Tiguan четыре человека погибли, а еще четыре получили травмы и были госпитализированы

Правовые новости
11:27
Новости партнеров
Загрузка...