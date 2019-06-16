Боевые действия на Донбассе. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n123234-na-donbasse-okkupanty-obstrelyali-zdanie-deystvuuschey-shkoly-v-poselke-mihaylovka-obse.html

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Боевики самопровозглашенной Луганской народной республики обстреляли здание школы в оккупированном поселке Михайловка.

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Вооруженный инцидент зафиксирован 13 июня наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Обстреляли учебное заведение, которое находится в поселке Михайловка, что в 58 км к западу от Луганска. Об этом говорится в отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Наблюдатели обнаружили свежие отверстия от пуль в стеклопакетах окон на нескольких этажах здания. Выяснилось, что наемники Кремля обстреляли школу из стрелкового оружия. Директор учебного заведения сообщила, что атака произошла ночью 13 июня.

В ОБСЕ отметили, что ближайшие позиции боевиков расположены в 700 м на север от поврежденной школы. Также зафиксировано, что наемники того дня обстреляли из стрелкового оружия местный магазин.

Напомним, 14 июня пророссийские боевики обстреляли из тяжелого вооружения пригород Донецка — Марьинку. Вероятно, оккупанты били из 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». В результате обстрела пострадали пять гражданских, были разрушены дома.