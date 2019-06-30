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Олег Верняев и Анастасия Бачинская. Фото: НОК Украины в «Фейсбук»

Европейские игры 2019: украинцы завоевали еще три золотые медали (ФОТО, ТАБЛИЦА)

30 июн 2019, 18:01
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На Европейских играх в Минске 30 июня украинцы завоевали еще пять медалей — три золотые и две серебряные.

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«Золото» завоевал гимнаст Олег Верняев, который продемонстрировал результат 15,333 балла в упражнениях на брусьях. Сенсацией стало выступление 15-летней украинской гимнастки Анастасии Бачинской. Украинка получила золотую медаль в свободных упражнениях. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Олег Верняев. Фото: НОК Украины в «Фейсбук»

Анастасия Бачинская. Фото: НОК Украины в «Фейсбук»

Украинка Анита Серегина в соревнованиях по кумитэ до 61 кг победила в финале словенку Тяшу Ристич и стала чемпионкой Европейских игр в Минске.

Анита Серегина. Фото: НОК Украины в «Фейсбук»

Украинская каратистка Анжелика Терлюга положила в копилку сборной Украины серебряную медаль. Она получила награду, выступая в кумитэ в весовой категории до 55 кг.

Елена Старикова. Фото: НОК Украины в «Фейсбук»

Елена Старикова на велотреке приобрела «серебро» нынешних Европейских игр в гите на 500 м. Украинка показала время 33,389.

Каратистка Анжелика Терлюга. Фото: НОК Украины в «Фейсбук»

Сейчас сборная Украины в общем медальном зачете соревнований занимает третью строчку. В активе украинцев уже 50 наград. «Сине-желтые» завоевали 15 золотых медалей, 17 серебряных и 19 бронзовых. На первом месте РФ (44 золотые медали, 23 серебряных и 42 бронзовые). Вторую позицию занимает Беларусь с 24 золотыми, 16 серебряными и 29 бронзовыми медалями.

Таблица: minsk2019.by

Напомним, сегодня на Европейских играх борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль в категории до 87 кг. Олег Верняев завоевал серебро в упражнениях на коне, а боксер Николай Буценко завоевал еще одну серебряную медаль.

Источник: Ракурс


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Европейские игры 2019: украинцы завоевали еще три золотые медали (ФОТО, ТАБЛИЦА)

Три золотые и две серебряные медали в копилку сборной Украины на Европейских играх 2019 года положили гимнасты Олег Верняев, Анастасия Бачинская, каратистки Анита Серегина, Анжелика Терлюга и велосипедистка Елена Старикова

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