Олег Верняев и Анастасия Бачинская. Фото: НОК Украины в «Фейсбук»

https://racurs.ua/n123778-evropeyskie-igry-2019-ukraincy-zavoevali-esche-tri-zolotye-medali-foto-tablica.html

Ракурс

На Европейских играх в Минске 30 июня украинцы завоевали еще пять медалей — три золотые и две серебряные.

Loading...

«Золото» завоевал гимнаст Олег Верняев, который продемонстрировал результат 15,333 балла в упражнениях на брусьях. Сенсацией стало выступление 15-летней украинской гимнастки Анастасии Бачинской. Украинка получила золотую медаль в свободных упражнениях. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Украинка Анита Серегина в соревнованиях по кумитэ до 61 кг победила в финале словенку Тяшу Ристич и стала чемпионкой Европейских игр в Минске.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга положила в копилку сборной Украины серебряную медаль. Она получила награду, выступая в кумитэ в весовой категории до 55 кг.

Елена Старикова на велотреке приобрела «серебро» нынешних Европейских игр в гите на 500 м. Украинка показала время 33,389.

Сейчас сборная Украины в общем медальном зачете соревнований занимает третью строчку. В активе украинцев уже 50 наград. «Сине-желтые» завоевали 15 золотых медалей, 17 серебряных и 19 бронзовых. На первом месте РФ (44 золотые медали, 23 серебряных и 42 бронзовые). Вторую позицию занимает Беларусь с 24 золотыми, 16 серебряными и 29 бронзовыми медалями.

Напомним, сегодня на Европейских играх борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль в категории до 87 кг. Олег Верняев завоевал серебро в упражнениях на коне, а боксер Николай Буценко завоевал еще одну серебряную медаль.