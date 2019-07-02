Отруєння в дитячому таборі на Миколаївщині: постраждали діти учасників АТО та сироти

Діти учасників АТО постраждали внаслідок масового отруєння на Миколаївщині, фото: «Народна правда»

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Внаслідок масового отруєння, котре сталося в розташованому на березі Чорного моря дитячому таборі «Салют» в курортному селі Коблево Березанського району Миколаївської області, постраждали 16 дітей, серед яких діти учасників АТО, сироти та діти з багатодітних сімей.

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Дітей у стані середньої важкості госпіталізували зі скаргами на нудоту, температуру та біль у животі, повідомляє ТСН.

Зазначається, що в таборі діти відпочивали безкоштовно, заїхали туди тиждень тому і з перших днів почали скаржитися на жахливі умови в «Салюті».

За словами батьків постраждалих дітей, симптоми отруєння з’явилися ще кілька днів тому, проте керівництво табору намагалося їх приховати. Лише після наполягання батьків дітей оглянули медики, котрі виявили кишкову інфекцію.

Наразі табір обстежують фахівці Держспоживслужби, щоб встановити джерела поширення інфекції.

Нагадаємо, у поліції за фактом масового отруєння дітей відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). За це правопорушення передбачене покарання у виді штрафу, арешту терміном до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.