Отравление в детском лагере на Николаевщине: пострадали дети участников АТО и сироты

Дети участников АТО пострадали в результате массового отравления Николаевской области фото: «Народна правда»

https://racurs.ua/n123832-otravlenie-v-detskom-lagere-na-nikolaevschine-postradali-deti-uchastnikov-ato-i-siroty.html

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Вследствие массового отравления, которое произошло в расположенном на берегу Черного моря детском лагере «Салют» в курортном селе Коблево Березанского района Николаевской области, пострадали 16 детей, среди которых дети участников АТО, сироты и дети из многодетных семей.

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Детей в состоянии средней тяжести госпитализировали с жалобами на тошноту, температуру и боль в животе, сообщает ТСН.

Отмечается, что в лагере дети отдыхали бесплатно, заехали туда неделю назад и с первых дней начали жаловаться на ужасные условия в «Салюте».

По словам родителей пострадавших детей, симптомы отравления появились еще несколько дней назад, однако руководство лагеря пыталось их скрыть. Лишь после настояния родителей детей осмотрели медики, обнаружившие кишечную инфекцию.

Сейчас лагерь обследуют специалисты Госпотребслужбы, чтобы установить источники распространения инфекции.

Напомним, в полиции по факту массового отравления детей открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). За это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа, ареста на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.