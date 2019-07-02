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Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком: оба подозреваемых останутся под арестом, фото — РБК Украина

Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком: оба подозреваемых останутся под арестом

2 июл 2019, 10:29
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Киевский апелляционный суд 1 июля оставил под стражей Ивана Приходько — одного из подозреваемых в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

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Адвокаты подавали апелляционную жалобу относительно меры пресечения экс-работнику патрульной полиции, которого 4 июня арестовали до 30 июля. Фемида оставила эту мера без изменений, сообщает «Судебная власть».

На прошлой неделе суд принял аналогичное решение в отношении другого полицейского, которого подозревают в убийстве мальчика — Владимира Петровца.

Иван Приходько подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, 4 ст. 296 (хулиганство), п 2, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец во внерабочее время стреляли из огнестрельного оружия по металлических банках неподалеку от места, где гулял Кирилл Тлявов. Мальчика ранили в голову, позже он умер в киевской больнице.

Источник: Ракурс


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