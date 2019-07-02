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Убивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому: обидва підозрюваних залишаться під арештом, фото — РБК Україна

Убивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому: обидва підозрюваних залишаться під арештом

2 лип 2019, 10:29
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Київський апеляційний суд 1 липня залишив під вартою Івана Приходька — одного з підозрюваних у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому.

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Адвокати подавали апеляційну скаргу щодо запобіжного заходу екс-працівнику патрульної поліції, якого 4 червня арештували до 30 липня. Феміда залишила цей запобіжний захід без змін, повідомляє «Судова влада».

Минулого тижня суд ухвалив аналогічне рішення стосовно іншого поліцейського, якого підозрюють у вбивстві хлопчика — Володимира Петровця.

Іван Приходько підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 296 (хуліганство), п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області патрульні поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець напідпитку в позаробочий час стріляли з вогнепальної зброї по металевих банках неподалік від місця, де гуляв Кирило Тлявов. Хлопчика поранили в голову, згодом він помер у київській лікарні.

Джерело: Ракурс


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