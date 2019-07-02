На шахті «Горська» протестують шестеро гірників, фото: «Луганщина.ua»

https://racurs.ua/ua/n123830-na-shahti-v-luganskiy-oblasti-girnyky-vidmovlyautsya-vyhodyty-na-poverhnu-protestuuchy-proty.html

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У Луганській області на шахті «Горська» шестеро гірняків відмовляються виходити на поверхню, протестуючи проти вимкнення електроенергії на підприємстві.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

За його словами, гірники перебувають під землею на глибині 700 м.

Спроба відключення шахти від електроенергії відбулася 1 липня, після чого розпочався страйк.

Відключення шахти від електроенергії призведе до затоплення гірничих виробок і насосних станцій.

«Зараз на шахті введений в дію план ліквідації аварії, також чергує воєнізований гірничорятувальний загін, електроенергія на цей момент є", — зазначив Лисянський.

За словами Лисянського, стан здоров’я протестуючих гірників задовільний, з ними постійно перебуває медсестра.

Чиновник зазначив, що провів телефонні переговори з протестувальниками, а також спілкувався з директором шахти і профспілковим лідером Віктором Видишем.

Вимоги шахтарів полягають у наданні гарантій щодо невідключення електроенергії на шахті.

Ситуація перебуває під особистим контролем українського омбудсмена.

Нагадаємо, 10 червня шахтарі держпідприємства «Львіввугілля» через заборгованість із зарплати перекрили міжнародну трасу до українсько-польського кордону. 18 червня стало відомо, що шахти «Львіввугілля» частково відновили роботу.