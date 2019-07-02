На шахте «Горская» протестуют шесть горняков, фото: «Луганщина.ua»

https://racurs.ua/n123830-na-shahte-v-luganskoy-oblasti-gornyaki-otkazyvautsya-vyhodit-na-poverhnost-protestuya-protiv.html

Ракурс

В Луганской области на шахте «Горская» шесть горняков отказываются выходить на поверхность, протестуя против отключения электроэнергии на предприятии.

Loading...

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

По его словам, горняки находятся под землей на глубине 700 м.

Попытка отключения шахты от электроэнергии состоялась 1 июля, после чего началась забастовка.

Отключение шахты от электроэнергии приведет к затоплению горных выработок и насосных станций.

Сейчас на шахте введен в действие план ликвидации аварии, также дежурит военизированный горноспасательный отряд, электроэнергия на данный момент есть, — отметил Лисянский.

По словам Лисянского, состояние здоровья протестующих горняков удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра.

Чиновник отметил, что провел телефонные переговоры с протестующими, а также общался с директором шахты и профсоюзным лидером Виктором Выдышем.

Требования шахтеров заключаются в предоставлении гарантий неотключении электроэнергии на шахте.

Ситуация находится под личным контролем украинского омбудсмена.

Напомним, 10 июня шахтеры госпредприятия «Львовуголь» из-за задолженности по зарплате перекрыли международную трассу к украинско-польской границе. 18 июня стало известно, что шахты «Львовугля» частично возобновили работу.