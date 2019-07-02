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На шахте «Горская» протестуют шесть горняков, фото: «Луганщина.ua»
На шахте в Луганской области горняки отказываются выходить на поверхность, протестуя против отключения электроэнергииhttps://racurs.ua/n123830-na-shahte-v-luganskoy-oblasti-gornyaki-otkazyvautsya-vyhodit-na-poverhnost-protestuya-protiv.htmlРакурс
В Луганской области на шахте «Горская» шесть горняков отказываются выходить на поверхность, протестуя против отключения электроэнергии на предприятии.
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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
По его словам, горняки находятся под землей на глубине 700 м.
Попытка отключения шахты от электроэнергии состоялась 1 июля, после чего началась забастовка.
Отключение шахты от электроэнергии приведет к затоплению горных выработок и насосных станций.
Сейчас на шахте введен в действие план ликвидации аварии, также дежурит военизированный горноспасательный отряд, электроэнергия на данный момент есть, — отметил Лисянский.
По словам Лисянского, состояние здоровья протестующих горняков удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра.
Чиновник отметил, что провел телефонные переговоры с протестующими, а также общался с директором шахты и профсоюзным лидером Виктором Выдышем.
Требования шахтеров заключаются в предоставлении гарантий неотключении электроэнергии на шахте.
Ситуация находится под личным контролем украинского омбудсмена.
Напомним, 10 июня шахтеры госпредприятия «Львовуголь» из-за задолженности по зарплате перекрыли международную трассу к украинско-польской границе. 18 июня стало известно, что шахты «Львовугля» частично возобновили работу.
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