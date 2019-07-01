В лагере на берегу Черного моря в Николаевской области отравились 16 детейhttps://racurs.ua/n123820-v-lagere-na-beregu-chernogo-morya-v-nikolaevskoy-oblasti-otravilis-16-detey.htmlРакурс
Из детского учреждения оздоровления и отдыха «Салют» Николаевской области, которое расположено на берегу Черного моря, в больницу с острым отравлением попали 16 детей.
Врачи подозревают кишечную инфекцию, сообщила 1 июля пресс-служба Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.
Инцидент произошел в курортном селе Коблево. Дети заболели кишечной инфекцией, у части воспитанников учреждения подозрение на кишечную инфекцию. В лагерь срочно приехал врач-инфекционист.
В Березанскую центральную райбольницу увезли 16 детей в состоянии средней тяжести. Завтра в Коблево состоится заседание выездной комиссии управления здравоохранения облгосадминистрации и департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации.
В пресс-службе полиции области сообщили, что открыли уголовное производство по факту массового отравления детей (ч. 1 ст. 325 — «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений» УК).
В начале июня «Ракурс» сообщал об отравлении в детском лагере на Буковине. Тогда пострадали несколько десятков детей.