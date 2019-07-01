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Отравление в детском лагере отдыха: на море в больницу попали 16 детей, фото — ICTV

В лагере на берегу Черного моря в Николаевской области отравились 16 детей

1 июл 2019, 20:24
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Из детского учреждения оздоровления и отдыха «Салют» Николаевской области, которое расположено на берегу Черного моря, в больницу с острым отравлением попали 16 детей.

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Врачи подозревают кишечную инфекцию, сообщила 1 июля пресс-служба Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Инцидент произошел в курортном селе Коблево. Дети заболели кишечной инфекцией, у части воспитанников учреждения подозрение на кишечную инфекцию. В лагерь срочно приехал врач-инфекционист.

В Березанскую центральную райбольницу увезли 16 детей в состоянии средней тяжести. Завтра в Коблево состоится заседание выездной комиссии управления здравоохранения облгосадминистрации и департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации.

В пресс-службе полиции области сообщили, что открыли уголовное производство по факту массового отравления детей (ч. 1 ст. 325 — «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений» УК).

В начале июня «Ракурс» сообщал об отравлении в детском лагере на Буковине. Тогда пострадали несколько десятков детей.

Источник: Ракурс


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