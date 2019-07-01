Новости России: РФ запускает в Арктике «плавучий Чернобыль», фото — Википедия

https://racurs.ua/n123819-rossiya-zapuskaet-v-arktike-plavuchiy-chernobyl-foto.html

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Россия запускает в Арктике так называемый «плавучий Чернобыль» — новую атомную электростанцию ​​"Академик Ломоносов", которую переместят по Северному морскому пути на Чукотку.

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Защитники природы называют проект «плавучим Чернобылем», сообщает CNN. Плавучую АЭС начали строить 20 лет назад и сейчас заканчивают проект. В августе «Академик Ломоносов» должен отплыть из Мурманска в крошечный арктический порт Певек на Чукотке.

Судно должно обеспечить энергией небольшие поселения на Арктическом побережье России. В этих поселках и городках живет примерно 2 млн россиян, но инфраструктура, особенно энергетика, в регионе недоразвита. Плавучая АЭС может закрыть часть потребностей в энергии.

Концепция ядерного реактора, который плавает по Северному Ледовитому океану, ужасает защитников природы. Greenpeace давно окрестил проект «плавучим Чернобылем», но «Росатом» утверждает, что сравнение безосновательно, поскольку проект безопасен, к тому же океан охлаждает реактор, а мощность реакторов в десятки раз меньше, чем на Чернобыльской АЭС.

Конструкция по плану должна выдержать землетрясение магнитудой 9,0 и цунами. Даже если электричество отключится, реакторы будут охлаждаться еще 24 часа. Цена этого чуда техники — 450 млн долл.

Плавучая АЭС базируется на судне длиной 144 м, шириной 30 м, водоизмещением 21,5 тыс. тонн. Экипаж корабля составляет 300 человек.

Энергоблок оборудован двумя реакторными установками типа КЛТ-40С, аналогичные реакторы используются на атомных ледоколах РФ. На носу судна расположен люк, через который реакторы подключат к энергосистеме.

Планируется, что судно будут загружать ураном на 12 лет эксплуатации. «Академик Ломоносов» будет производить до 240 тыс. куб м пресной воды ежедневно.

В апреле 2018 года плавучий энергоблок спустили на воду. Год назад началась загрузка ядерного топлива, работы проходили на площадке в Мурманске.

Планируется, что «Академик Ломоносов» доставят к месту работы в городе Певек Чукотского автономного округа и там подключат к береговой инфраструктуре. «Академик Ломоносов» заменит Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, которые выведут из эксплуатации в 2019—2020 годах.