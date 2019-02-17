Лыжный склон на крыше мусороперерабатывающего завода: в Дании работает один из самых длинных спусков Европы (ВИДЕО)

Один из крупнейших лыжных склонов находится в Копенгагене. Фото: Пикабу

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Racurs.ua

Один из самых крупных лыжных склонов Европы находится в Копенгагене. Отсутствие гор в стране подвигло на открытие искусственного склона на крыше предприятия.

Лыжный склон в 1,5 км от центра Копенгагена обустроили на крыше нового завода по переработке мусора, таким образом объединив производственные функции с спортивно-развлекательным центром, сообщается на странице Free Power в Twitter.

Длина склона составляет 440 метров, здесь располагаются три скоростных спуска различной сложности. Лыжный склон привлекает любителей зимних видов спорта в холодное время года, а летом здесь будет функционировать парковая зона. Здесь также расположены кафе, рестораны и зоны отдыха.

В то время, как на крыше происходят развлекательные и спортивные мероприятия, под ней функционирует предприятие по переработке мусора. Завод сжигает около 400 тыс. тонн мусора в год, обеспечивая при этом электроэнергией более 200 тыс. домов и домохозяйств Копенгагена. Также сообщается, что предприятие не наносит вреда экологии и длительное пребывание на его территории является абсолютно безопасным.

Отмечается, что изначально архитекторы должны были разработать проект мусороперерабатывающего предприятия. Однако в архитектурном бюро Bjarke Ingels Group решили совместить завод с рекреационной зоной. Согласно задумке авторов проекта, расположение склона на крыше позволит посетителям задумываться об экологии, а также о культуре потребления.