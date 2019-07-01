Новини Росії: РФ запускає в Арктиці «плавучий Чорнобиль», фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n123819-rosiya-zapuskaie-v-arktyci-plavuchyy-chornobyl-foto.html

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Росія запускає в Арктиці так званий «плавучий Чорнобиль» — новітню атомну електростанцію «Академік Ломоносов», яку перемістять Північним морським шляхом на Чукотку.

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Захисники природи називають проект «плавучим Чорнобилем», повідомляє CNN. Плавучу АЕС почали будувати 20 років тому і нині закінчують проект. У серпні «Академік Ломоносов» повинен відплисти з Мурманська в крихітний арктичний порт Певек на Чукотці.

Судно повинно забезпечити енергією крихітні поселення на Арктичному узбережжі Росії. У цих селищах і містечках живуть приблизно 2 млн росіян, але інфраструктура, а особливо енергетика, в регіоні недорозвинена. Плавуча АЕС може закрити частину потреб в енергії.

Концепція ядерного реактора, що плаває по Північному Льодовитому океану, жахає захисників природи. Greenpeace давно охрестив проект «плавучим Чорнобилем», але «Росатом» стверджує, що порівняння безпідставне, оскільки проект безпечний, до того ж океан охолоджує реактор. Потужність реакторів у десятки разів менша, ніж на Чорнобильській АЕС.

Конструкція за планом повинна витримати землетрус магнітудою 9,0 і цунамі. Навіть якщо електрика відключиться, реактори будуть охолоджуватися ще 24 години. Ціна цього чуда техніки — 450 млн дол.

Плавуча АЕС базується на судні довжиною 144 м, шириною 30 м, водотоннажністю — 21,5 тис. тонн. Екіпаж корабля складає 300 осіб.

Енергоблок обладнаний двома реакторними установками типу КЛТ-40С, аналогічні реактори використовуються на атомних криголамах РФ. На носі судна розміщений люк, через який реактори підключать до енергосистеми.

Планується, що судно завантажуватимуть ураном на 12 років експлуатації. «Академік Ломоносов» вироблятиме до 240 тис. куб м прісної води щодня.

У квітні 2018 року плавучий енергоблок спустили на воду. Рік тому розпочалося завантаження ядерного палива, роботи відбувалися на майданчику у Мурманську.

Планується, що «Академік Ломоносов» Північним морським шляхом доставлять до місця роботи в місті Певек Чукотського автономного округу і там підключать до берегової інфраструктури. «Академік Ломоносов» замінить Білібінську АЕС та Чаунську ТЕЦ, що будуть виведені з експлуатації у 2019−2020 роках.