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Ракурс
Отруєння в дитячому таборі: з відпочинку на морі до лікарні потрапили 16 дітей, фото — ICTV

У таборі на березі Чорного моря в Миколаївській області отруїлися 16 дітей

1 лип 2019, 20:24
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З дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Салют» Миколаївської області, який розташований на березі Чорного моря, до лікарні з гострим отруєнням потрапили 16 дітей.

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Лікарі виявили кишкову інфекцію, повідомила 1 липня прес-служба Управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації.

Інцидент стався в курортному селі Коблеве. Діти захворіли на кишкову інфекцію, у частини вихованців закладу підозра на кишкову інфекцію. У табір терміново приїхав лікар-інфекціоніст.

До Березанської центральної райлікарні відвезли 16 дітей у стані середньої важкості. Завтра у Коблеве відбудеться засідання виїзної комісії управління охорони здоров’я облдержадміністрації та департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації.

У прес-службі поліції області повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння дітей (ч. 1 ст. 325 — «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням» ККУ).

На початку червня «Ракурс» повідомляв про отруєння в дитячому таборі на Буковині. Тоді постраждали декілька десятків дітей.

Джерело: Ракурс


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