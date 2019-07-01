Війна на Донбасі: Данилюк готовий створити в ОРДЛО сепаратистські анклави, які охоронятимуть миротворці ООН, фото — Цензор

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Команда президента Володимира Зеленського готова погодитися створити на Донбасі сепаратистські анклави, які охоронятимуть миротворці ООН.

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Цю думку висловив в інтерв’ю «Лівому берегу» секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк.

Про це він заявив, відповідаючи на питання про майбутню реінтеграцію Донбасу. Зокрема, Данилюк вважає, що законодавчі передумови інтеграції створені — частина законів на виконання мінських угод ухвалена, спеціальний статус Донбасу та амністія проголосовані.

Тому, за словами Данилюка, отримати в окупованому, а згодом реінтегрованому регіоні анклав із сепаратистським самоврядуванням, який буде повністю підконтрольним Росії, — не є згубним для України. Умовою для цього є введення миротворчого контингенту ООН і повне роззброєння бойовиків.

Данилюк назвав себе «адвокатом прогресу» і вважає, що в окупованих регіонах необхідно показати турботу України. В такому випадку Київ зможе зменшити дію пропаганди. Секретар РНБО назвав окуповані території приреченими.

Реінтеграція буде важкою, але якщо ми зможемо пройти цей шлях, зможемо проковтнути проблему, то станемо сильнішими, — вважає Данилюк.

Нагадаємо, що Данилюк вважає — Російська Федерація обиратиме сценарій дій щодо Києва залежно від ситуації, яка складатиметься в Україні. В інтерв’ю він також не заперечив ймовірність особистої зустрічі президентів РФ та України Путіна та Зеленського.