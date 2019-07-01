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Війна на Донбасі: секретар РНБО вважає, що Кремль обиратиме сценарій щодо Києва залежно від ситуації в Україні, фото — Радіо Свобода

Кремль обиратиме сценарій щодо Києва залежно від ситуації в Україні — Данилюк

1 лип 2019, 16:39
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Російська Федерація обиратиме сценарій дій щодо Києва залежно від ситуації, яка складатиметься в Україні. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк вважає, що проблему Донбасу можна вирішити ще за життя російського президента Володимира Путіна.

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Про це Данилюк розповів в інтерв’ю «Лівому берегу».

Секретар РНБО ствердно відповів на питання журналістів про те, чи можна «за життя Путіна вирішити питання Донбасу».

У нього своя задача, у нас своя. Він хоче послабити Україну, ми повинні стати сильнішими і робити наголос на себе, — додав Данилюк.

Він вважає, що Росія наразі постійно посилює готовність до наступальних дій в Україні. На думку Данилюка, РФ «до чогось готується». На уточнююче запитання секретар РНБО заявив про наступальні дії з трьох можливих локацій Росії, у яких базуються війська: північний-схід, південний-схід і Крим.

Відповіддю України може стати вироблення пріоритетів оборони, зокрема РНБО впроваджуватиме закон про національну безпеку, продовжить військову реформу і зміни в в системі мобілізації.

Данилюк також згадав про систему обліку боєприпасів, зміни в системі територіальної оборони і логістиці в армії.

Тому що у нас все на папері. А це повне нерозуміння, кому що потрібно і відмінна можливість вкрасти. Тому в 2014 році спроба за допомогою американців впровадити систему обліку боєприпасів провалилася, — заявив Данилюк.

Нагадаємо, що Данилюк в інтерв’ю також не заперечив ймовірність особистої зустрічі президентів РФ та України Путіна та Зеленського. Активно коментують можливу зустріч і в Кремлі.


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