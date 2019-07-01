Война на Донбассе: секретарь СНБО считает, что Кремль будет выбирать сценарий относительно Киева в зависимости от ситуации в Украине, фото - Радио Свобода

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Российская Федерация будет выбирать сценарий действий относительно Киева в зависимости от ситуации, которая будет складываться в Украине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк считает, что проблему Донбасса можно решить еще при жизни российского президента Владимира Путина.

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Об этом Данилюк рассказал в интервью «Левому берегу».

Секретарь СНБО утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, можно ли «при жизни Путина решить вопрос Донбасса».

У него своя задача, у нас своя. Он хочет ослабить Украину, мы должны стать сильнее и делать упор на себя, — добавил Данилюк.

Он считает, что Россия пока постоянно усиливает готовность к наступательным действиям в Украине. По мнению Данилюка, РФ «к чему-то готовится». На уточняющий вопрос секретарь СНБО заявил о наступательных действиях с трех возможных локаций России, на которых базируются войска: северо-восток, юго-восток и Крым.

Ответом Украины может стать выработка приоритетов обороны, в частности СНБО готовит закон о национальной безопасности, продолжит военную реформу и изменения в системе мобилизации.

Данилюк также вспомнил о системе учета боеприпасов, изменениях в системе территориальной обороны и логистики в армии.

Потому что у нас все на бумаге. А это полное непонимание, кому что нужно и отличная возможность украсть. Поэтому в 2014 году попытка с помощью американцев внедрить систему учета боеприпасов провалилась, — заявил Данилюк.

Напомним, что Данилюк в интервью также не исключил вероятность личной встречи президентов РФ и Украины Путина и Зеленского. Активно комментируют встречу и в Кремле.