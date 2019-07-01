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Война на Донбассе: Данилюк готов создать в ОРДЛО сепаратистские анклавы, которые будут охранять миротворцы ООН, фото — Цензор

У Зеленского готовы создать на Донбассе сепаратистские анклавы, охраняемые миротворцами ООН

1 июл 2019, 20:55
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Команда президента Владимира Зеленского готова согласиться создать на Донбассе сепаратистские анклавы, которые будут охранять миротворцы ООН.

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Это мнение высказал в интервью «Левому берегу» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о будущей реинтеграции Донбасса. В частности, Данилюк считает, что законодательные предпосылки интеграции созданы — часть законов во исполнение минских соглашений принята, специальный статус Донбасса и амнистия проголосованы.

Поэтому, по словам Данилюка, получить в оккупированном, а затем реинтегрированном регионе анклав с сепаратистским самоуправлением, который будет полностью подконтрольным России, — не губительно для Украины. Условием для этого является введение миротворческого контингента ООН и полное разоружение боевиков.

Данилюк назвал себя «адвокатом прогресса» и считает, что в оккупированных регионах необходимо показать заботу Украины. В таком случае Киев сможет уменьшить действие пропаганды. Секретарь СНБО назвал оккупированные территории обреченными.

Реинтеграция будет тяжелой, но если мы сможем пройти по этому путь, сможем проглотить проблему, то станем сильнее, — считает Данилюк.

Напомним, что Данилюк считает — Российская Федерация будет выбирать сценарий действий в отношении Киева в зависимости от ситуации, которая будет складываться в Украине. В интервью он также не исключил вероятность личной встречи президентов РФ и Украины Путина и Зеленского.


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