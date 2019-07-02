Примусовий алкотест ЄСПЛ кваліфікував як катування, фото — КП

https://racurs.ua/ua/n123836-iespl-kvalifikuvav-prymusove-prohodjennya-testu-na-alkogol-yak-katuvannya.html

Ракурс

Судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) кваліфікували примусове проходження тесту на вміст алкоголю в крові за допомогою катетеризації як катування.

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Про справу, яку розглянули 2 липня, повідомила у Фейсбук суддя ЄСПЛ Анна Юдківська.

До угорського уряду позивався місцевий громадянин, який став учасником бійки. Після цього він сів за кермо автомобіля. Поліція зупинила угорця і запропонувала пройти алкотест. Водій відмовився і правоохоронці доставили його до лікарні для аналізу крові та сечі, щоб примусово визначити, чи перебував він під впливом алкоголю або наркотиків. Аналіз проводився за допомогою катетеризації.

ЄСПЛ погодився, що поліції було необхідно визначити рівень вмісту алкоголю в крові заявника. Але суд поставив під сумнів потрібність звернення до катетеризації з огляду на те, що в заявника взяли аналіз крові для тієї ж мети, — повідомила Юдківська.

У суді констатували, що катетеризація не була загальноприйнятим заходом в Угорщині і, якщо порівнювати із звичайним аналізом крові, то поліція не мала чіткої позиції щодо корисності цієї міри для отримання доказів злочинів, пов’язаних з обігом наркотиків.

Тому з огляду на спосіб, у який було здійснено катетеризацію, а також відсутність у поліції оцінки ризиків, які процедура могла мати для заявника, ЄСПЛ встановив, що правоохоронці порушили ст. 3 (заборона катування) Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.