Буря в Києві: синоптики обіцяють шквали до 24 м/с, фото — Ракурс

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Ракурс

На Київ у вівторок, 2 липня, насувається буря, синоптики обіцяють шквальний вітер до 24 м/с.

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Гроза та короткочасне шквалисте посилення вітру до 15−24 м/с очікуються в столиці до кінця доби, повідомили Укргідрометцентрі.

Синоптики, крім того, застерігають, що й у середу, 3 липня, в Україні, крім півдня, можливі грози, шквали 15−20 м/с. У західних, північних та центральних областях вітер місцями досягне швидкості 25−30 м/с, крім того, можливий град і значні дощі.

Водночас 2−5 липня в Україні, крім більшості районів західних та північних областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У зв’язку із ймовірною бурею у Києві Управління з питань цивільного захисту КМДА закликало киян та гостей столиці бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру, а саме:

щільно закрити вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт.

«Ракурс» повідомляв про ураган, який струсонув Київ наприкінці червня. Столицю тоді накрив потужний буревій, злива заливала вулиці.