Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Війна на Донбасі: відео удару ЗСУ по російським станціям розвідки, фото — Вікіпедія

ЗСУ знищили ультрасучасні російські станції розвідки на Донбасі: відео удару

2 лип 2019, 13:14
999

Неподалік від села Майорове в Тельманівському районі Донецької області українські військові знищили дві російські станції розвідки.

Loading...

Йдеться про сучасний автоматизований мобільний комплекс радіоконтроля тактичного призначення «Торн-МДМ», повідомляє офіцер ЗСУ Дмитро Мюллер, який опублікував у Фейсбук відповідне відео.

Знищення ворожої системи відбулося 29 червня неподалік окупованої Горлівки. Окрім знищення дороговартісного обладнання, розвідка доповіла про ліквідацію двох бійців і трьох поранених бойовиків.

Експерти «Мілітарного порталу» припустили, що втрати понесли не сепаратистські угруповання, а безпосередньо російські найманці, оскільки розвідувальна техніка доволі складна у користуванні.

Комплекс «Торн» призначений для пошуку, експрес-аналізу та реєстрації сигналів, їх пеленгування та місцевизначення на відстані до 70 км.

«Торн» згадувався 10 лютого у зведеннях Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Безпілотник місії виявив новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби поблизу Дебальцево. У вересні 2015 року «Торн» працював проти ЗСУ в районі Донецького аеропорту.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

У Росії на глибоководному апараті ВМФ згоріли 14 моряків

14 моряків-підводників загинули на глибоководному науково-дослідному апараті ВМФ Росії. Судно належало Міноборони РФ. Пожежа сталася 1 липня, проте російські військові повідомили про неї тільки сьогодні

Світові новини
16:45

Після розведення сил в Станиці Луганській в «сірій зоні» опинилися 100 громадян — Тука

Після розведення сил поблизу Станиці Луганської в «сірій зоні» опинилися 100 громадян, а також державні установи. Про розведення сил в регіоні домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську. Сам процес розпочався наприкінці червня

Новини України
16:23
Новини партнерів
Загрузка...