Війна на Донбасі: відео удару ЗСУ по російським станціям розвідки, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n123840-zsu-znyschyly-ultrasuchasni-rosiyski-stanciyi-rozvidky-na-donbasi-video-udaru.html

Ракурс

Неподалік від села Майорове в Тельманівському районі Донецької області українські військові знищили дві російські станції розвідки.

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Йдеться про сучасний автоматизований мобільний комплекс радіоконтроля тактичного призначення «Торн-МДМ», повідомляє офіцер ЗСУ Дмитро Мюллер, який опублікував у Фейсбук відповідне відео.

Знищення ворожої системи відбулося 29 червня неподалік окупованої Горлівки. Окрім знищення дороговартісного обладнання, розвідка доповіла про ліквідацію двох бійців і трьох поранених бойовиків.

Експерти «Мілітарного порталу» припустили, що втрати понесли не сепаратистські угруповання, а безпосередньо російські найманці, оскільки розвідувальна техніка доволі складна у користуванні.

Комплекс «Торн» призначений для пошуку, експрес-аналізу та реєстрації сигналів, їх пеленгування та місцевизначення на відстані до 70 км.

«Торн» згадувався 10 лютого у зведеннях Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Безпілотник місії виявив новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби поблизу Дебальцево. У вересні 2015 року «Торн» працював проти ЗСУ в районі Донецького аеропорту.