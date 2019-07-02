Україна опустилася в рейтингу паспортів, з якими легко подорожувати світом. Фото: KP.UA

https://racurs.ua/ua/n123842-ukrayna-opustylas-v-reytynge-pasportov-s-kotorymy-legko-puteshestvovat-po-myru.html

Ракурс

Безвізовий режим із двома країнами світу втратила Україна, у зв’язку з чим опустилася у світовому рейтингу паспортів на чотири позиції.

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За останній квартал 2019 року (з квітня по липень) Україна опустилася з 40-го на 44-е місце у щорічному Індексі паспортів від компанії Henley & Partners, який ранжує країни світу за можливістю їхніх громадян відвідувати інші держави без візи.

Втрата Україною позицій у цьому рейтингу пов’язана з тим, що держави Бенін і Джибуті змінили свою візову політику і зникли зі списку країн, до яких українці можуть подорожувати без віз. Наразі українським громадянам для перетину кордону вищевказаних країн необхідно оформляти електронну візу (раніше було потрібно лише оформлення візи після прибуття).

В оновленому рейтингу паспортів Україна ділить 44 позицію з Нікарагуа та Тувалу. Список країн, які українські громадяни можуть відвідувати без віз, на даний момент налічує 126 держав.

Лідерами актуального Індексу паспортів, що відображає останні зміни у безвізовому режимі країн світу, стали Японія та Сингапур. Їхні жителі можуть без віз перетинати кордони 189 держав.

Нагадаємо, що в квітні 2019 року в списку безвізових напрямків для українців з’явилися Галапагоські острови, що належать Еквадору.