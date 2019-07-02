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Минирование в Черкассах: неизвестные требовали заплатить 10 млн евро на биткоин-счет, фото — Сегодня

«Минеры» детсадов в Черкассах требовали уплатить 10 млн евро на биткоин-счет

2 июл 2019, 14:32
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«Минеры» детсадов в Черкассах требовали уплатить 10 млн евро на биткоин-счет. В областном центре прокатилась волна минирований. Всего поступили сообщения о 33 объектах.

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Неизвестные прислали письмо на электронную почту управления Национальной полиции области. В нем требовали перечислить 10 млн евро на биткоин-счет, сообщает агентство УНН.

Среди объектов, подорвать которые угрожали преступники, были все детсады Черкасс, 13 домов и торгово-развлекательный центр. Специалисты проверили объекты и взрывчатку не обнаружили. Открыто уголовное производство.

Между тем в Киеве 2 июля правоохранители также проверяют все детские сады из-за сообщения о заминировании. Письмо об этом поступило на почту ГСЧС. В нем сообщалось, что детские учреждения должны были взорваться в 13.00.

Сегодня МВД сообщило, что ведомство изменило алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Такое решение приняли, чтобы не допустить срыва процесса голосования на досрочных выборах в Раду 21 июля.

Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой объяснил, что решение об эвакуации людей после обработки информации будет принимать непосредственно руководитель учреждения.


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