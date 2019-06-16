В Гонконзі на протести вийшли 2 млн осіб та отримали відповідь влади. Фото: twitter/wizradio

https://racurs.ua/ua/n123247-v-gonkonzi-na-protesty-vyyshly-2-mln-osib-ta-otrymaly-vidpovid-vlady.html

Ракурс

Масові протести в Гонконзі не вщухають. Сьогодні на вулиці Гонконгу вийшли близько 2 млн одягнутих в чорне осіб. Вони виступають проти проекту про екстрадицію до Китаю та вимагають відставки голови адміністрації Керрі Лам.

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У свою чергу Лам вибачилась перед жителями Гонконгу та пообіцяла покірно і щиро приймати критику. Однак демонстранти не прийняли її вибачення і продовжують вимагати її відставки. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У Тайвані підтримали гонконгських демонстрантів. У Тайбеї (столиця Тайваню) тисячі громадян зібралися біля парламенту, щоб висловити підтримку. Мітингувальники заявили, що законодавство у Гонконзі може нести загрозу для Тайваню.

Під час протестів у Гонконзі поранення отримали майже 80 осіб, а напередодні один з протестувальників помер. Того ж дня влада Гонконгу припинила розгляд законопроекту, але демонстранти вимагають відмовитись від цієї ініціативи.

Зазначимо, що законопроект уможливить екстрадицію до материкового Китаю, де прийнята смертна кара.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні демонстранти рушили колоною до будівлі парламенту з вимогою відставки Лам.