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Ракурс
В Гонконге на протесты вышли 2 млн человек и получили ответ власти. Фото: twitter/wizradio

В Гонконге на протесты вышли 2 млн человек и получили ответ власти (ВИДЕО)

16 июн 2019, 22:32
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Массовые протесты в Гонконге не утихают. Сегодня на улицы Гонконга вышли около 2 млн одетых в черное человек. Они выступают против проекта об экстрадиции в Китай и требуют отставки главы администрации Керри Лам.

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В свою очередь Лам извинилась перед жителями Гонконга и пообещала покорно и искренне принимать критику. Однако демонстранты не приняли ее извинения и продолжают требовать ее отставки. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Тайване поддержали гонконгских демонстрантов. В Тайбэе (столица Тайваня) тысячи граждан собрались у парламента, чтобы выразить поддержку. Митингующие заявили, что законодательство в Гонконге может нести угрозу для Тайваня.

Во время протестов в Гонконге ранения получили почти 80 человек, а накануне один из протестующих умер. В тот же день власти Гонконга прекратили рассмотрение законопроекта, но демонстранты требуют отказаться от этой инициативы.

Отметим, что законопроект позволит экстрадицию в материковый Китай, где принята смертная казнь.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня демонстранты двинулись колонной к зданию парламента с требованием отставки Лам.


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