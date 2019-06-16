В Гонконге на протесты вышли 2 млн человек и получили ответ власти. Фото: twitter/wizradio

https://racurs.ua/n123247-v-gonkonge-na-protesty-vyshli-2-mln-chelovek-i-poluchili-otvet-vlasti-video.html

Ракурс

Массовые протесты в Гонконге не утихают. Сегодня на улицы Гонконга вышли около 2 млн одетых в черное человек. Они выступают против проекта об экстрадиции в Китай и требуют отставки главы администрации Керри Лам.

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В свою очередь Лам извинилась перед жителями Гонконга и пообещала покорно и искренне принимать критику. Однако демонстранты не приняли ее извинения и продолжают требовать ее отставки. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Тайване поддержали гонконгских демонстрантов. В Тайбэе (столица Тайваня) тысячи граждан собрались у парламента, чтобы выразить поддержку. Митингующие заявили, что законодательство в Гонконге может нести угрозу для Тайваня.

Во время протестов в Гонконге ранения получили почти 80 человек, а накануне один из протестующих умер. В тот же день власти Гонконга прекратили рассмотрение законопроекта, но демонстранты требуют отказаться от этой инициативы.

Отметим, что законопроект позволит экстрадицию в материковый Китай, где принята смертная казнь.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня демонстранты двинулись колонной к зданию парламента с требованием отставки Лам.