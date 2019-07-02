Інцидент стався у березні, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n123848-rozryv-selezinky-ta-vnutrishnya-krovotecha-komandyr-vzvodu-nacgvardiyi-jorstoko-pobyv-soldata-dbr.html

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Слідчі територіального управління Держбюро розслідувань (ДБР) у Полтаві завершили розслідування стосовно командира взводу Нацгвардії, котрий жорстоко побив підлеглого військовослужбовця.

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За вчинене правопорушення йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що побиття сталося в березні цього року на одному з військових полігонів.

Командир взводу, будучи керівником польових занять, завдав по одному удару кулаком в область грудної клітини двом підлеглим солдатам, діями котрих був не задоволений.

Згодом того ж дня одному з цих солдатів він завдав удару ногою в ліву частину тулуба.

В результаті військовослужбовець отримав травму живота з розривом селезінки та внутрішньочеревною кровотечею. Ушкоджену селезінку довелося ампутувати.

Судово-медична експертиза кваліфікувала ці травми як тяжкі тілесні ушкодження.

Обвинувальний акт за цим інцидентом спрямовано до суду за ч. 4 ст. 426−1 Кримінального кодексу (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Командиру взводу обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, минулого тижня було жорстоко побито колишнього мера Конотопа Артема Семеніхіна.