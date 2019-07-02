"Вишки Бойка": Швейцарія заблокувала 60 млн франків, виведених з «Нафтогазу», фото — Аргумент

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У Швейцарії заблокували 60 млн франків, які, як підозрює прокуратура, вивели із НАК «Нафтогаз України», відмиваючи кошти у справі «вишок Бойка». Правоохоронці розслідують ймовірне відмивання грошей, вкрадених у «Нафтогазу України».

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Гроші заблокувала на рахунках прокуратура Берна, повідомляє DW. У справі двоє підозрюваних (громадяни України). Одного з них підозрюють у відмиванні коштів, другого — у співучасті у відмиванні.

Прокуратура оприлюднила інформацію, відповідаючи на запит журналістів про гроші на рахунках офшору з Британських Віргінських Островів. Його Генпрокуратура України вважає підконтрольним нардепу Євгену Бакуліну. На рахунок офшору у 2010−2014 роках вивели з «Нафтогазу» 25 млн дол. Саме у цей період Бакулін очолював «Нафтогаз». Власником офшору є донька Бакуліна.

Навесні 2018 року його оголосили у розшук, підозрюючи у привласненні держмайна та відмиванні грошей злочинного походження.

Бакулін фігурує у справі «вишок Бойка» — бурових установок, які у 2011 році купили через підставних осіб і офшорні компанії для компанії «Чорноморнафтогаз». Юрій Бойко був міністром енергетики. У 2014 році слідчі Генпрокуратури встановили, що за бурові установки було переплачено 400 млн дол.

Підозрюють, що частина цих коштів виводилася за кордон. Окрім 25 млн дол., виведених на рахунки Бакуліна, слідчі знайшли 95 млн, які вивели на рахунки офшору з Белізу. Його кінцевим власником вважають президента-втікача Віктора Януковича.

Наразі Україна вимагає отримати доступ до банківських документів зі Швейцарії, які допоможуть з’ясувати, куди зникли гроші, переплачені за «вишки Бойка».

Як повідомив у 2018 році генпрокурор Юрій Луценко Бойко не є підозрюваним у цій справі, хоча Бакулін і Бойко довгий час співпрацювали. Бакулін прийшов працювати у «Нафтогаз» саме у той час, коли Бойко був частиною команди Януковича, а до листопада 2018 року обидва були нардепами «Опозиційного блоку».

Влітку 2018 року Шевченківський районний суд Києва дав 5 років умовно фігурантці справи «вишок Бойка», колишньому інженеру «Чорноморнафтогазу» Анастасії Цибульській. Її визнали винною у привласненні майна шляхом зловживання владою, службовому підробленні та створенні злочинної організації.