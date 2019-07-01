Конфликт Зеленского и Климкина: президент требует наказания для министра. Фото: Страна

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Владимир Зеленский, президент Украины, требует от премьер-министра Владимира Гройсмана наказания для руководителя МИД Павла Климкина за его несогласованный ответ на ноту российского Министерства иностранных дел относительно освобождения 24 украинских моряков, захваченных РФ в Керченском проливе.

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Зеленский в письме требует привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы государства.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Богдана, министр иностранных дел обязан ставить президента в известность о подобных событиях. В связи с тем, что дипломат не согласовал с главой государства свой ответ МИД РФ, необходимо поднять вопрос об осуществлении дисциплинарного производства.

Также Зеленский попросил Гройсмана уведомить его о решении данного вопроса.

Напомним, что 27 июня во время брифинга Зеленский публично обвинил Климкина в том, что он направил ответ на российскую ноту относительно удерживаемых в плену моряков без обсуждения этого вопроса с главой государства. В ответ на критику министр заявил, что видит немало разногласий с Зеленским по вопросам противодействия агрессии со стороны России, в связи с чем не считает возможным в дальнейшем помогать действующему президенту. После этого Климкин ушел в отпуск.

Между тем, комитет Верховной Рады по иностранным делам должен рассмотреть вопрос об отстранении Климкина от должности главы МИД Украины.