Конфлікт Зеленського та Клімкіна: президент вимагає покарання для міністра. Фото: Страна

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Володимир Зеленський, президент України, вимагає від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана покарання для керівника МЗС Павла Клімкіна за його неузгоджену відповідь на ноту російського Міністерства закордонних справ щодо звільнення 24 українських моряків, захоплених РФ у Керченській протоці.

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Зеленський у листі вимагає притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності. Про це сьогодні повідомила прес-служба глави держави.

За словами керівника Офісу президента Андрія Богдана, міністр закордонних справ зобов’язаний ставити президента до відома про подібні події. У зв’язку з тим, що дипломат не погодив із главою держави свою відповідь МЗС РФ, необхідно порушити питання про здійснення дисциплінарного провадження.

Також Зеленський попросив Гройсмана сповістити його про вирішення цього питання.

Нагадаємо, що 27 червня під час брифінгу Зеленський публічно звинуватив Клімкіна в тому, що він направив відповідь на російську ноту щодо полонених РФ українських моряків без обговорення цього питання з главою держави. У відповідь на критику міністр заявив, що бачить чимало розбіжностей із Зеленським щодо питань протидії агресії з боку Росії, у зв’язку з чим не вважає за можливе надалі допомагати чинному президенту. Після цього Клімкін пішов у відпустку.

Між тим, комітет Верховної Ради у закордонних справах має розглянути питання про відсторонення Клімкіна від посади глави МЗС України.