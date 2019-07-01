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На Кіпрі впала ракета, можливо, виготовлена в РФ. Фото: РАН

На Кіпрі впала ракета, можливо, виготовлена в РФ (ФОТО)

1 лип 2019, 17:49
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На Кіпрі впала ракета, ймовірно, російського виробництва, яку могли випустити з боку Сирії по Ізраїлю.

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Ракета впала в ніч на 1 липня на відстані близько 20 км від столиці Нікосії, на території Північного Кіпру. Після падіння вона вибухнула, що спричинило пожежу, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на Cyprus Mail.

Міністр закордонних справ Кіпру Кудрет Озерсай заявив, що ця ракета могла бути виготовлена в Росії, а також припустив, що її випустила сирійська протиповітряна оборона. На місце події були направлені військові, поліція та пожежники.

На Кіпрі впала ракета, можливо, виготовлена в РФ. Скріншот із Twitter

Якщо під час слідства з’ясується, що ракета справді потрапила на територію Кіпру внаслідок удару сирійців по позиціях ізраїльської армії, це стане першим випадком, коли острів виявиться під перехресним вогнем військових операцій на Близькому Сході. Проте, офіційного підтвердження приналежності ракети поки що немає, військові продовжують своє розслідування.

У повідомленні наголошується, що постраждали унаслідок цього інциденту немає.


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