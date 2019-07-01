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Призначення в СБУ: Зеленський назвав прізвище ще одного заступника голови Служби безпеки, фото — АП

Зеленський продовжив кадрові зміни в СБУ: спецслужба отримала ще одного заступника

1 лип 2019, 17:42
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Президент України Володимир Зеленський продовжив кадрові призначення в СБУ і 1 липня призначив Дмитра Нескоромного заступником голови Служби безпеки України.

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Про це повідомляється в указі голови держави № 473/2019, який опубліковано на його сайті.

Крім того, глава держави призначив голів управлінь у ще двох областях. Іван Рудницький керуватиме управлінням СБУ в Закарпатській області, Олександр Бондарук — у Львівській області.

Нескоромний працював заступником начальника управління «К» в СБУ. Нескоромний був близьким до команди колишнього начальника управління «К» і першого заступника голови СБУ Віктора Трепака, якого кандидат у президенти Анатолій Гриценко мав намір призначити на чолі Служби безпеки, якби виграв президентські вибори.

Нескоромний брав участь в затриманні «діамантових прокурорів». У лютому 2017 року новий начальник управління «К» Павло Демчина звільнив Нескоромного з СБУ.

Минулого тижня Зеленський звільнив трьох високопосадовців СБУ і призначив нового керівника Антитерористичного центру СБУ.

Джерело: Ракурс


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