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Назначения в СБУ: Зеленский назвал фамилию еще одного заместителя главы Службы безопасности

Зеленский продолжил кадровые изменения в СБУ: спецслужба получила еще одного заместителя главы

1 июл 2019, 17:42
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Президент Украины Владимир Зеленский продолжил кадровые назначения в СБУ и 1 июля назначил Дмитрия Нескоромного заместителем председателя Службы безопасности Украины.

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Об этом сообщается в указе главы государства № 473/2019, опубликованном на его сайте.

Кроме того, глава государства назначил глав управлений в еще двух областях. Иван Рудницкий будет руководить управлением СБУ в Закарпатской области, Александр Бондарук — во Львовской области.

Нескоромный работал заместителем начальника управления «К» СБУ, был близок к команде бывшего начальника этого управления и первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Трепака кандидат в президенты Анатолий Гриценко намеревался назначить во главе Службы безопасности, если бы выиграл президентские выборы.

Нескоромный участвовал в задержании «бриллиантовых прокуроров». В феврале 2017 года новый начальник управления «К» Павел Демчина уволил Нескоромного из СБУ.

На прошлой неделе Зеленский уволил трех чиновников СБУ и назначил нового руководителя Антитеррористического центра СБУ.

Источник: Ракурс


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